Абидаля могут уволить из «Барсы» вслед за Сетьеном. Он поддерживает тренера даже после 2:8 от «Баварии»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен вскоре будет уволен со своего поста, сообщает Diario Sport.
Пока Сетьена не уведомили об увольнении, но источники в клубе утверждают, что тренер «знает, что произойдет, будучи футбольным человеком».
Сегодня со специалистом обсудят условия расторжения контракта. Официально об увольнении будет объявлено в течение ближайших двух дней.
Вслед за Сетьеном могут уволить и спортивного директора Эрика Абидаля. Функционер продолжает защищать кандидатуру тренера даже после разгрома от «Баварии» (2:8) в Лиге чемпионов.
«Барса» за 5 лет потратила на трансферы почти миллиард евро. Вот на кого ушли деньги