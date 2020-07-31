Абидаля могут уволить из «Барсы» вслед за Сетьеном. Он поддерживает тренера даже после 2:8 от «Баварии»

Главный тренер «Барселоны» вскоре будет уволен со своего поста, сообщает Diario Sport.

Пока Сетьена не уведомили об увольнении, но источники в клубе утверждают, что тренер «знает, что произойдет, будучи футбольным человеком».

Сегодня со специалистом обсудят условия расторжения контракта. Официально об увольнении будет объявлено в течение ближайших двух дней.

Вслед за Сетьеном могут уволить и спортивного директора . Функционер продолжает защищать кандидатуру тренера даже после разгрома от «Баварии» (2:8) в Лиге чемпионов.

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