«Лига фермеров 🤡👏». Мбаппе оценил победу «Лиона» над «Ман Сити»

Нападающий «ПСЖ» выразил свое отношение к уровню французской Лиги 1.

В субботу «Лион» одержал победу над «Манчестер Сити» (3:1). Обыграв соперников из Англии, французская команда пробилась в полуфинал Лиги чемпионов. Ранее аналогичного результата в своей части сетки достиг .

«Лига фермеров🤡👏👏👏», – с юмором написал Мбаппе в твиттере по окончании матча – «Лион».

«ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов встретится с «РБ Лейпциг». Соперником будет «Бавария». Английские, испанские и итальянские клубы не дошли до полуфинала.