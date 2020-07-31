«Лига фермеров 🤡👏». Мбаппе оценил победу «Лиона» над «Ман Сити»

Теги Лион ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил свое отношение к уровню французской Лиги 1.

В субботу «Лион» одержал победу над «Манчестер Сити» (3:1). Обыграв соперников из Англии, французская команда пробилась в полуфинал Лиги чемпионов. Ранее аналогичного результата в своей части сетки достиг «ПСЖ».

«Лига фермеров🤡👏👏👏», – с юмором написал Мбаппе в твиттере по окончании матча «Манчестер Сити» – «Лион».

«ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов встретится с «РБ Лейпциг». Соперником «Лиона» будет «Бавария». Английские, испанские и итальянские клубы не дошли до полуфинала.

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