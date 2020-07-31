Фанаты ЦСКА скандировали «Жыве Беларусь» после гола Шкурина

Теги ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Тамбов Политика Илья Шкурин Футбол

ЦСКА принимает «Тамбов» (2:1, второй тайм) во 2-м туре РПЛ.

На 55-й минуте гол забил форвард армейцев Илья Шкурин

После того, как 20-летний белорусский форвард забил, фанаты ЦСКА начали скандировать «Жыве Беларусь».

Напомним, Шкурин ранее отказался выступать за сборную Беларуси до тех пор, пока Александр Лукашенко руководит страной.

В Минске и других городах Беларуси седьмой день люди выходят на улицы, выступая против результатов выборов, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Тамбов».

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