Фанаты ЦСКА скандировали «Жыве Беларусь» после гола Шкурина

ЦСКА принимает (2:1, второй тайм) во 2-м туре .

На 55-й минуте гол забил форвард армейцев .

После того, как 20-летний белорусский форвард забил, фанаты начали скандировать «Жыве Беларусь».

Напомним, Шкурин ранее отказался выступать за сборную Беларуси до тех пор, пока Александр Лукашенко руководит страной.

В Минске и других городах Беларуси седьмой день люди выходят на улицы, выступая против результатов выборов, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Тамбов».

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