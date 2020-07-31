«Деньги правят игрой. Мы сломаемся через полгода». Де Брюйне о графике на фоне пандемии

Полузащитник и сборной Бельгии Кевин де Брюйне высказался о том, как могут повлиять на игроков пандемия коронавируса и связанный с ней необычный график турниров.

«Это не сказывается на нас в краткосрочной перспективе. Но у меня есть опасения касательно будущего.

Пройдет полгода, и мы все окажемся сломлены физически и в ментальном плане. Национальным федерациям футбола, и следует обратить на это внимание.

Но «деньги правят игрой», да. Как футболисты мы можем лишь следовать этому», – поделился мыслями хавбек.