«Барса» предложила Почеттино контракт по схеме «1+1». Клуб контактирует с Аллегри и Анри

Экс-тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино является основным кандидатом на пост тренера «Барселоны», сообщает Diario Sport.

Президент «блауграны» Жозеп Бартомеу делает ставку на аргентинца, так как считает, что он является лучшим вариантом для смены поколений в клубе.

Функционер хотел назначить Почеттино еще в январе, но тогда возобладало мнение спортивного директора Эрика Абидаля, который порекомендовал Кике Сетьена.

Кандидатуру Почеттино также всегда одобрял форвард «Барселоны» .

Аргентинский тренер хотел бы заключить контракт сроком не менее чем на три года, но из-за возможной смены руководства ему предложили соглашение по схеме «1+1».

Помимо Почеттино, поддерживает связь и с другими кандидатами. Среди них главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман, экс-тренер «Ювентуса» и бывший игрок «Барсы» , возглавляющий .

Вариант с назначением тренера «Аль-Садда» Хави исключен, так как испанец не хочет приходить в «Барсу» в данный момент.

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