«Динамо» в официальном блоге на Sports.ru сообщило о начале комплексного обновления бренда и системы клубных коммуникаций.
Единственной официальной эмблемой клуба становится литера Д с двумя золотыми звездами над ней. Ранее в разных случаях использовались и этот знак, и логотип с ромбом. Сама литера вернулась к более изящному начертанию.
В систему клубных цветов были введены два вспомогательных – к традиционным белому и голубому присоединились золотой и графит.
Отмечается, что золото – цвет двух звезд, украшающих эмблему клуба. Графит – отсылка к историческому цвету вратарской формы клуба.
Были разработаны новые шрифтовые линейки и текстовые знаки.
Также клуб представил новую коммуникационную кампанию.
Футбольный клуб «Динамо» Москва с гордостью представляет новую коммуникационную кампанию.— ФК «Динамо» Москва (@FCDM_official) August 15, 2020
Мы — это великая история.
Мы — это легендарный стадион.
Мы — это лучший город мира.
Мы — это движение. И в движении — наша сила!#СилаВДвижении pic.twitter.com/eLaHUEMf9u