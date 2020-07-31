«Динамо» обновило логотип и добавило к клубным цветам золотой и графит

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«Динамо» в официальном блоге на Sports.ru сообщило о начале комплексного обновления бренда и системы клубных коммуникаций.

Единственной официальной эмблемой клуба становится литера Д с двумя золотыми звездами над ней. Ранее в разных случаях использовались и этот знак, и логотип с ромбом. Сама литера вернулась к более изящному начертанию.

В систему клубных цветов были введены два вспомогательных – к традиционным белому и голубому присоединились золотой и графит.

Отмечается, что золото – цвет двух звезд, украшающих эмблему клуба. Графит – отсылка к историческому цвету вратарской формы клуба.

Были разработаны новые шрифтовые линейки и текстовые знаки.

Также клуб представил новую коммуникационную кампанию.

 

 

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