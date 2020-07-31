Пеп Гвардиола: «Однажды «Ман Сити» прорвется в полуфинал. Мы это заслужили»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Лиона» (1:3).
«Манчестер Сити» в первый сезон с Гвардиолой выбыл в 1/8 финала, а в трех последующих – в 1/4 финала.
«Однажды мы все же прорвемся в полуфинал. Иногда нужно просто прорваться через этот барьер. По итогам нескольких лет команда заслужила это.
В первые 20-25 минут нам не удавалось найти свободные зоны для атаки. Во втором тайме все было хорошо. Я чувствовал, что мы сильнее. Но в этом турнире надо играть идеально.
Мы многое сделали правильно, но этого не хватило. Мы ошибались в штрафных площадях в ключевые моменты.
В ситуации Стерлинга (Рахим пробил выше пустых ворот с нескольких метров в конце матча – прим. Sports.ru) надо забивать, чтобы перевести матч в дополнительное время. Но мы затем пропустили третий гол, и все было кончено.
Мы создали больше шансов и чаще били. Мы разочарованы. Теперь отправляемся на каникулы, а потом надо будет снова приводить всех в форму», – сказал Гвардиола BT Sport.