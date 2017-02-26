Гран-при Испании-2020. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Боттас – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 12-й

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Барселона-Каталония, Монмело
15 августа 2020 года
Квалификация
 
  Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
1 Льюис Хэмилтон «Мерседес»  1.16,872   1.16,013   1.15,584  15
2 Валттери Боттас «Мерседес» 1.17,243 1.16,152 1.15,643 15
3 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.17,213 1.16,518 1.16,292 15
4 Серхио Перес «Рейсинг Пойнт» 1.17,177 1.16,936 1.16,482 15
5 Ланс Стролл «Рейсинг Пойнт» 1.17,316 1.16,666 1.16,589 15
6 Алекс Албон «Ред Булл» 1.17,419 1.17,163 1.17,029 18
7 Карлос Сайнс «Макларен» 1.17,438 1.16,876 1.17,044 17
8 Ландо Норрис «Макларен» 1.17,577 1.17,166 1.17,084 18
9 Шарль Леклер «Феррари» 1.17,256 1.16,953 1.17,087 18
10 Пьер Гасли «Альфа Таури» 1.17,356 1.16,800 1.17,136 18
11 Себастьян Феттель «Феррари» 1.17,573 1.17,168   12
12 Даниил Квят «Альфа Таури» 1.17,676 1.17,192   12
13 Даниэль Риккардо «Рено» 1.17,667 1.17,198   12
14 Кими Райкконен «Альфа Ромео» 1.17,797 1.17,386   12
15 Эстебан Окон «Рено» 1.17,765 1.17,567   12
16 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.17,908     6
17 Ромен Грожан «Хаас» 1.18,809     6
18 Джордж Расселл «Уильямс» 1.18,099     9
19 Николас Латифи «Уильямс» 1.18,532     9
20 Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» 1.18,697     6
 

Хэмилтон забрал последнюю квалификацию с «режимом вечеринки». Через две недели «Мерседесу» будет сложнее

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