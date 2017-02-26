Гран-при Испании-2020. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Боттас – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 12-й

Барселона-Каталония, Монмело
15 августа 2020 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.16,872
|1.16,013
|1.15,584
|15
|2
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.17,243
|1.16,152
|1.15,643
|15
|3
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.17,213
|1.16,518
|1.16,292
|15
|4
|Серхио Перес
|«Рейсинг Пойнт»
|1.17,177
|1.16,936
|1.16,482
|15
|5
|Ланс Стролл
|«Рейсинг Пойнт»
|1.17,316
|1.16,666
|1.16,589
|15
|6
|Алекс Албон
|«Ред Булл»
|1.17,419
|1.17,163
|1.17,029
|18
|7
|Карлос Сайнс
|«Макларен»
|1.17,438
|1.16,876
|1.17,044
|17
|8
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1.17,577
|1.17,166
|1.17,084
|18
|9
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1.17,256
|1.16,953
|1.17,087
|18
|10
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|1.17,356
|1.16,800
|1.17,136
|18
|11
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.17,573
|1.17,168
|12
|12
|Даниил Квят
|«Альфа Таури»
|1.17,676
|1.17,192
|12
|13
|Даниэль Риккардо
|«Рено»
|1.17,667
|1.17,198
|12
|14
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|1.17,797
|1.17,386
|12
|15
|Эстебан Окон
|«Рено»
|1.17,765
|1.17,567
|12
|16
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.17,908
|6
|17
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.18,809
|6
|18
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|1.18,099
|9
|19
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|1.18,532
|9
|20
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|1.18,697
|6
Хэмилтон забрал последнюю квалификацию с «режимом вечеринки». Через две недели «Мерседесу» будет сложнее
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