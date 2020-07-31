Бартомеу не намерен уходить в отставку после 2:8 от «Баварии»

Президент «Барселоны» не собирается уходить в отставку со своего поста, сообщает Diario Sport.

Несмотря на разгром от «Баварии» в Лиге чемпионов (2:8), функционер намерен продолжить работу как минимум до начала 2021 года.

Бартомеу считает, что клуб находится в критической ситуации, и досрочные выборы еще больше ему навредят.

Руководитель «блауграны» рассматривает возможность провести выборы в январе или в марте 2021-го, чтобы у нового совета директоров было время на подготовку проекта.

«Бавария» наказала «Барселону» за оборону в 8 человек. В этом матче Месси был проблемой, а не решением

Катастрофа «Барселоны»: 74 года не пропускала 8 голов, осталась без трофея впервые с сезона-2007/08 😰