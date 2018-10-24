UFC 252: Миочич против Кормье, Дос Сантос – Розенструйк и другие бои в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC 252. В главном событии чемпион UFC в тяжелом весе (19-3) проведет третий бой против экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах (22-2).

Другие бои:

Шон О’Мэлли (12-0) – Марлон Вера (15-6-1).

(21-7) – (10-1).

Герберт Бернс (11-3) проиграл Даниэлю Пинеде (27-13) техническим нокаутом во втором раунде.

(12-4) победил Джона Додсона (22-12) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Начало прямой онлайн-трансляции в 03:00 по московскому времени.

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