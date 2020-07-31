Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Краснодар». 1:0 – Миранчук забил. Текстовый онлайн тоже есть

В матче 2-го тура чемпионата России «Локомотив» принимает «Краснодар».
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- Дата проведения
- 15 августа, 19.00, «стадион Локомотив»
- Гол:
- 1:0 – 43 Миранчук.
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Локомотив –
Гильерме, Чорлука, Серкейра, Живоглядов, Рыбус, Баринов, Рыбчинский, Миранчук, Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов.
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Краснодар –
Сафонов, Рамирес, Петров, Мартынович, Панталеао, Уткин, Газинский, Кабелла, Ольссон, Вандерсон, Берг.
- Предупреждение:
- Рамирес (9).