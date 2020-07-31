Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Краснодар». 1:0 – Миранчук забил. Текстовый онлайн тоже есть

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В матче 2-го тура чемпионата России «Локомотив» принимает «Краснодар».

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры. Также доступен текстовый онлайн.

Локомотив – Краснодар 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
15 августа, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 43 Миранчук.
ЛокомотивГильерме, Чорлука, Серкейра, Живоглядов, Рыбус, Баринов, Рыбчинский, Миранчук, Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов.
КраснодарСафонов, Рамирес, Петров, Мартынович, Панталеао, Уткин, Газинский, Кабелла, Ольссон, Вандерсон, Берг.
Предупреждение:
Рамирес (9).

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