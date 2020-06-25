Вилью обвинили в сексуальных домогательствах: «Он трогал меня каждый чертов день, а боссы считали, что это смешно»

Чемпион мира в составе сборной Испании Давид Вилья получил обвинения в сексуальных домогательствах.

Эпизод, о котором идет речь, произошел в период выступлений Вильи за «Нью-Йорк Сити». О домогательствах со стороны экс-футболиста «Барселоны» в твиттере написала девушка под именем Skyler B.

«Домогательства, которым я подверглась в «Нью-Йорк Сити», были столь ужасными, что сейчас меня пугает даже мысль о профессиональном спорте.

Пребывание в мире спорта приводит меня в ужас. Я изменила всю свою карьеру из-за того дерьма, что они сделали со мной. Это разрушило мои мечты.

Я думала, что получаю шанс всей жизни, когда попала туда на стажировку.

Что же я получила? Это был Давид Вилья, который трогал меня каждый чертов день, а мои боссы считали, что это смешно. Женщины, которым хватает храбрости рассказывать свои истории, – мои герои.

Я все еще нахожу забавным тот факт, что они постоянно говорили мне, что я ужасно отношусь к этой работе. Как будто я не приходила туда каждый день, зная, что меня будут трогать, высмеивать или толкать.

Конечно, черт возьми, у меня было плохое отношение!» – написала девушка.

Пока ни Вилья, ни «Нью-Йорк Сити» не ответили на выдвинутые обвинения.

Вилья выступал за с 2015 по 2018 год, он стал первым трансфером американского клуба.