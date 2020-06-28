«Ювентус» станет чемпионом Италии в 9-й раз подряд, если обыграет «Удинезе» в четверг на выезде

близок к очередному чемпионству в Италии.

В настоящий момент команда лидирует в чемпионате, опережая «Аталанту» на 6 очков. Бергамаскам осталось провести три матча, туринцам – четыре.

При этом «Ювентус» имеет преимущество над «Аталантой» по личным встречам: в первом круге он победил (3:1), во втором – сыграл вничью (2:2).

Таким образом, если «Ювентус» в четверг обыграет на выезде и увеличит отрыв до 9 баллов, он станет победителем Серии А в девятый раз подряд.

«Интер» идет третьим, отставая от «Аталанты» на 1 очко. «Ювентус» оторвался на 7 очков при матче в запасе