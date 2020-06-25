Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» принимает «Лестер», «Борнмут» против «Саутгемптона»

Предпоследний тур АПЛ стартовал с победы «Бернли» над «Норвичем» – 2:0.

В воскресенье «Тоттенхэм» примет «Лестер», во вторник «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Уотфордом», а «Арсенал» – с «Астон Виллой».

Завершится тур в среду матчами «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» и «Ливерпуль» – «Челси».

Чемпионат Англии

37-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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