Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» принимает «Лестер», «Борнмут» против «Саутгемптона»

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Предпоследний тур АПЛ стартовал с победы «Бернли» над «Норвичем» – 2:0.

В воскресенье «Тоттенхэм» примет «Лестер», во вторник «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Уотфордом», а «Арсенал» – с «Астон Виллой».

Завершится тур в среду матчами «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» и «Ливерпуль»«Челси».

Чемпионат Англии

37-й тур

Борнмут – Саутгемптон
Дата проведения
19 июля, 16.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Лестер
Дата проведения
19 июля, 18.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Эвертон
Дата проведения
20 июля, 20.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Брайтон – Ньюкасл
Дата проведения
20 июля, 20.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Кристал Пэлас
Дата проведения
20 июля, 22.15, «Молине Стэдиум»
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Уотфорд – Манчестер Сити
Дата проведения
21 июля, 20.00, «Викарэдж Роуд»
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Астон Вилла – Арсенал
Дата проведения
21 июля, 22.15, «Вилла Парк»
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Манчестер Юнайтед – Вест Хэм
Дата проведения
22 июля, 20.00, «Олд Траффорд»
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Ливерпуль – Челси
Дата проведения
22 июля, 22.15, «Энфилд»
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Норвич – Бернли 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
18 июля, 19.30, «Карроу Роуд»
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Голы:
0:1 – 45 Вуд, 0:2 – 80, автогол Годфри.
НорвичКрул, Ааронс, Годфри, Клозе (Циммерманн, 46), Льюис, Тетти (Вранчич, 90), Маклин, Буэндиа, Кэнтуэлл (Рупп, 76), Эрнандес (Ида, 86), Дрмич.
БернлиПоуп, Бардсли, Лонг, Тарковски, Питерс, Гудмундссон (Брэйди, 60), Вествуд, Браунхилл, Макнил, Вуд (Выдра, 79), Родригес.
Удаления:
Буэндиа (35), Дрмич (45).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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