Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» принимает «Лестер», «Борнмут» против «Саутгемптона»

Предпоследний тур АПЛ стартовал с победы «Бернли» над «Норвичем» – 2:0.
В воскресенье «Тоттенхэм» примет «Лестер», во вторник «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Уотфордом», а «Арсенал» – с «Астон Виллой».
Завершится тур в среду матчами «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» и «Ливерпуль» – «Челси».
Чемпионат Англии
37-й тур
- Дата проведения
- 19 июля, 16.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 19 июля, 18.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 20 июля, 20.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 20 июля, 20.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 20 июля, 22.15, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 21 июля, 20.00, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 21 июля, 22.15, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 22 июля, 20.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 22 июля, 22.15, «Энфилд»
- Дата проведения
- 18 июля, 19.30, «Карроу Роуд»
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Норвич –
Крул, Ааронс, Годфри, Клозе (Циммерманн, 46), Льюис, Тетти (Вранчич, 90), Маклин, Буэндиа, Кэнтуэлл (Рупп, 76), Эрнандес (Ида, 86), Дрмич.
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Бернли –
Поуп, Бардсли, Лонг, Тарковски, Питерс, Гудмундссон (Брэйди, 60), Вествуд, Браунхилл, Макнил, Вуд (Выдра, 79), Родригес.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.