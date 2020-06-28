Газизов о «Химках» в роли фарм-клуба «Спартака»: «Смешно. На поле мы все соперники. Все 16 клубов»

Генеральный директор «Спартака» прокомментировал информацию о том, что клуб может начать сотрудничество с «Химками» после выхода команды в .

«Давайте для начала дождемся, будут они выступать в РПЛ или нет.

Наши игроки могут выступать во многих клубах. Если «Химки» все же выйдут в РПЛ – почему нет? Игроки, которые не проходят в основу, могут оказаться там. Это нормальный процесс».

О том, что станут фарм-клубом

«Смешно. На поле мы все соперники. Все 16 клубов», – сказал Газизов.

Ранее тренер химчан Сергей Юран заявил, что хочет видеть в клубе 5-6 игроков «Спартака»: «Есть же практика «Зенита» и «Сочи». Утверждалось, что в аренду в «Химки» могут уйти хавбек Резиуан Мирзов, полузащитники Максим Глушенков и Артем Тимофеев, форвард Георгий Мелкадзе, полузащитники Александр Ташаев и Александр Ломовицкий.

«Химки» меняли решение 15 раз (мы посчитали!), но теперь все же в РПЛ – туда вытащил Юран