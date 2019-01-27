Тарасова помогает Медведевой в работе над короткой программой в Москве

Известный тренер по фигурному катанию помогает двукратной чемпионке мира в работе над короткой программой.

Об этом сказал тренер Медведевой Брайан Орсер.

Спортсменка пока не может вернуться в Канаду из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Она занимается в Москве на катке ЦСКА и проводит онлайн-сессии с тренерами из Канады.

«Мы связываемся с Евгенией 3-4 раза в неделю. Она сейчас в Москве, сегодня у нее должна быть тренировка с Татьяной Тарасовой. Они работают над короткой программой.

Я помогаю Жене с техникой, шлифует все в целом. И... Это работает! Знаете, мне даже нравится такая работа. Потому что меня никто не отвлекает, я концентрируюсь только на Медведевой», – рассказал Орсер.

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