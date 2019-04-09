ОКР: «Заявления Гануса являются очередной попыткой отвлечь внимание от фактов. Оставляем это на его совести»

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением по поводу 69-страничного разбора результатов углубленного аудита Российского антидопингового агентства (РУСАДА), составленного гендиром агентства Юрием Ганусом.

Ганус в своем разборе указал, что «форма проверки, вероятно, направлена на фабрикацию ложных фактов против руководства РУСАДА».

«Комментарии, которые содержатся в опубликованном накануне документе, с точки зрения как учредителя РУСАДА являются очередной попыткой отвлечь внимание от фактов и сути рассматриваемых несоответствий.

Авторы данного документа ставят под сомнение профессиональный уровень ООО «ФинЭкспертиза», прямо обвиняют ее сотрудников в тенденциозности и предвзятости.

Однако в своем письме в адрес ОКР от 4 июля 2019 года Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус сам предложил ОКР рассмотреть возможность привлечения одной из компаний, входящих в сеть «ФинЭкспертиза», для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности РАА «РУСАДА».

Если об этом официальном обращении в РУСАДА забыли, то оно имеется в распоряжении ОКР.

Кроме того, во время своей пресс-конференции 10 июля текущего года Юрий Ганус неоднократно подчеркивал, что доверяет результатам обязательного аудита, проведенного ООО «ФинЭкспертиза». Критика со стороны Генерального директора РУСАДА началась только после того, как стало известно об описании аудитором возможных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности его организации.

Удивляет и тот факт, что за пространной риторикой и комментариями тезисов аудиторского отчета, в «Доводах РАА «РУСАДА» нигде не опровергаются фальсификации подписей на документах с контрагентами и другие не менее показательные факты.

Мы исходим из того, что отчет ООО «ФинЭкспертиза» – это документ, в котором по итогам проверки не содержится никаких обвинений, но обозначены сомнительные по оценке аудиторов моменты. Именно поэтому столь острая реакция руководства РУСАДА на указанные в отчете проблемные аспекты вызывает недоумение.

К сожалению, Юрий Ганус, в стремлении завуалировать открывшиеся проблемы, регулярно выступает с агрессивными заявлениями, в которых при этом противоречит сам себе. Так, например, на упомянутой уже пресс-конференции генеральный директор РУСАДА обстоятельно, со ссылками на бухгалтерские документы, доказывал, что сумма в 11 миллионов рублей в качестве расходов на такси не соответствует действительности и никогда не тратилась его организацией. Однако в опубликованных 21 июля «Доводах РАА «РУСАДА» уже признает, что указанная сумма действительно была потрачена на услуги такси.

Именно на это, в частности, и указывают аудиторы, которые по результатам проверки подняли вопрос о непрозрачности израсходованных сумм. Если Генеральный директор сам путается в собственных заявлениях, то о какой предвзятости проверяющей компании вообще можно говорить?

ОКР, со своей стороны, убежден, что углубленный отчет аудиторов выполнен в полном соответствии с требованиями международных стандартов. Заявления о преднамеренной фабрикации фактов и действиях заказчика аудита лично против генерального директора РУСАДА оставляем на совести Юрия Гануса», – говорится в заявлении.

Проверку Гануса заказал Олимпийский комитет России: нашли фиктивные подписи, конфликт интересов и две негативные новости на Sports.ru