Юран хочет видеть в «Химках» 5-6 игроков «Спартака»: «Есть же практика «Зенита» и «Сочи»

Главный тренер «Химок» рассказал о трансферных планах клуба после выхода в .

– Можете назвать цифры бюджета «Химок»-2020/21? Вы говорили, что 350 миллионов вам должно хватить.

– Пока у нас есть 350 миллионов. Это минимальная сумма для заявки, плюс деньги от прав на телетрансляции. И как только стало ясно, что «Химки» будут играть в Премьер-лиге, стали подтягиваться сторонние спонсоры.

– Наверняка будете укрепляться?

– Несомненно. Уже есть предварительный список футболистов. Буду разговаривать с новым гендиректором Шамилем Газизовым. У «Спартака» немало футболистов находятся в аренде, есть те, которые мало играют в самом «Спартаке». Будем по этим игрокам разговаривать.

Есть желание собрать таких футболистов в «Химках». Речь может идти о пяти-шести игроках. Есть же хорошая практика взаимоотношений «Зенита» и .

– В таком случае матч со «Спартаком» для вас и команды будет особенным.

– Думаю, ближе к игре со «Спартаком» будет затрагиваться эта тема: мол, «Спартаку» нужны три очка. Поэтому сразу хочу заявить, что во главе угла будет стоять исключительно спортивный принцип. В любом матче «Химок»!

Сколько разговоров ходило перед встречей с «Сочи». Но все мы видели, как протекала игра, и как тяжело «Зениту» досталась победа, – сказал Юран.

Мирзов, Мелкадзе, Глушенков, Ташаев, Ломовицкий и Тимофеев могут уйти в аренду в «Химки»