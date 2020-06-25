«Локо» интересен 21-летний хавбек сборной Румынии Ман. В нем видят замену Алексею Миранчуку

Полузащитник может продолжить карьеру в России, сообщает Sport24.

По информации источника, интерес к 21-летнему румыну проявляет . Отмечается, что руководство московского клуба видит в Мане замену для , который может сменить команду в летнее трансферное окно.

Отметим, что в 2018 году Ман провел два товарищеских матча в составе сборной Румынии. В рамках квалификации Евро-2020 хавбек выходил на поле в играх против сборных Фарерских островов (4:1) и Мальты (4:0).

В декабре 2018 года появлялась информация о том, что на Мана претендуют «Зенит», «Манчестер Юнайтед» и «Рома».

В этом сезоне Ман провел за «Стяуа» 23 матча в чемпионате Румынии, забил 7 мячей и сделал три ассиста. Его полную статистику можно изучить здесь.