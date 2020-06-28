Евгений Савин: «Говорят, 300 – 500 млн рублей едут «Тамбову», чтобы он отказался от места в РПЛ»

Блогер Евгений Савин прокомментировал завершение чемпионата России.

«Финиш. Чемпион давно известен – с бюджетом в 18 «ярдов» и стабильными «+6» от «Оренбурга» им стал «Зенит».

Вылетели мои любимые (клуб, а не руководство) .

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Говорят, 300 – 500 млн рублей сейчас едут в сторону Тамбова, чтобы они [ ] отказались от участия в , и команды поменялись лигами. Утверждать не буду, но не удивлюсь, если на днях так и произойдет.

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Утверждаю только одно – «Крылья» давно пробили дно! Как может быть так, что агент Паша Андреев решает больше, чем губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в команде где 100% - бюджетные деньги?

Позорище!» – написал Савин в инстаграме.

«Краснодар» уверенно в ЛЧ (затащил Берг – 2+2), «Спартак» без антирекорда – закончил 7-м, Азмун стал лучшим бомбардиром. Так финишировала РПЛ

«Крылья» вылетели из РПЛ – или нет? Не знает пока никто, но выпихнуть Талалаева в ФНЛ может его бывший клуб