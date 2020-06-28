«Зенит» с рекордным отрывом в 15 очков выиграл чемпионат России. «Локо» – второй

выиграл чемпионат России с рекордным отрывом от преследователей.

Отрыв «Зенита» от идущего вторым «Локомотива» составил 15 очков – клуб из Петербурга набрал 72 балла, а «Локо» – 57. Это рекорд чемпионатов России.

Предыдущий рекорд также принадлежал «Зениту». В переходном сезоне-2011/12 команда оторвалась от «Спартака», занявшего второе место, на 13 очков.

«Краснодар» уверенно в ЛЧ (затащил Берг – 2+2), «Спартак» без антирекорда – закончил 7-м, Азмун стал лучшим бомбардиром. Так финишировала РПЛ