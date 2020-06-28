«Краснодар» сыграет в квалификации Лиги чемпионов, ЦСКА – в Лиге Европы

разгромил «Ахмат» (4:0) в матче 30-го тура РПЛ.

Благодаря этому результату команда Мурада Мусаева пробилась в квалификацию Лиги чемпионов, опередив в турнирной таблице ЦСКА, обыгравший «Тамбов» (1:0).

ЦСКА, таким образом, сыграет в . Если «Химки» выиграют Олимп Кубок России, то они попадут в групповой этап турнира, если «Зенит», то там сыграет ЦСКА, а «Динамо», ставшее шестым в чемпионате, выступит в квалификации Лиги Европы, как и «Ростов», ставший пятым.

Напомним, что для выхода в в квалификацию Лиги чемпионов «Краснодар» должен был потерять очки при условии победы московского клуба над «Тамбовом».

Отметим, что ЦСКА второй год подряд заканчивает сезон на 4-м месте. В РПЛ-2018/19 «Краснодар» занял второе место.

Ранее «Зенит» и «Локомотив» гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Краснодар» уверенно в ЛЧ (затащил Берг – 2+2), «Спартак» ушел от антирекорда и закончил 7-м, Азмун стал лучшим бомбардиром – так финишировала РПЛ