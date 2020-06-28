Леонид Федун: «У «Спартака» по 2 соперника в каждом матче после рестарта. Но что не убивает – делает сильнее»

Владелец «Спартака» подвел итоги сезона, в котором клуб занял 7-ю строчку в РПЛ.

«Сезон тяжелейший со всех точек зрения. После возобновления чемпионата в каждом матче у наших ребят был не один, а два соперника. Но то, что нас не убивает, делает нас сильнее.

Также не могу не отметить финансовые потери из-за пандемии.

В новом сезоне и команда, и клуб в целом должны стать сильнее и эффективнее», – отметил Федун.

«Краснодар» уверенно в ЛЧ (затащил Берг – 2+2), «Спартак» без антирекорда – закончил 7-м, Азмун стал лучшим бомбардиром. Так финишировала РПЛ

Сейчас вы узнаете все про Федуна: не бычит на переговорах, защищает «Лукойл» от поглощения, всегда находит крайнего

«Спартак» занял 7-е место в РПЛ. Это худший результат команды с 2008 года