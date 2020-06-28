Леонид Федун: «У «Спартака» по 2 соперника в каждом матче после рестарта. Но что не убивает – делает сильнее»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги сезона, в котором клуб занял 7-ю строчку в РПЛ.
«Сезон тяжелейший со всех точек зрения. После возобновления чемпионата в каждом матче у наших ребят был не один, а два соперника. Но то, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Также не могу не отметить финансовые потери из-за пандемии.
В новом сезоне и команда, и клуб в целом должны стать сильнее и эффективнее», – отметил Федун.
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«Спартак» занял 7-е место в РПЛ. Это худший результат команды с 2008 года