Дзюба стал лучшим ассистентом РПЛ второй сезон подряд. У него 13 голевых пасов

Нападающий стал лучшим ассистентом чемпионата России-2019/20.

31-летний россиянин отдал 13 голевых передач в этом сезоне и занял первое место по этому показателю.

Дзюба становится лучшим ассистентом лиги второй сезон подряд – в прошлом году он сделал 11 ассистов.

Второе место в списке лучших ассистентов чемпионата занял хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев (10), третье – нападающий «Зенита» Сердар Азмун (8).

Кроме того, Дзюба забил столько же голов, сколько и лучший бомбардир чемпионата Сердар Азмун. Однако иранец пробил меньшее число пенальти, что позволило ему опередить Дзюбу.

«Краснодар» уверенно в ЛЧ (затащил Берг – 2+2), «Спартак» без антирекорда – закончил 7-м, Азмун стал лучшим бомбардиром. Так финишировала РПЛ