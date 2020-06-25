Внук Джанни Аньелли ответил «Барсе» про «Золотой мяч»: «Его бы получил настоящий чемпион. Он побеждает, даже меняя команды»

Теги Криштиану Роналду Ювентус Барселона Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Золотой мяч Лапо Элькан Джанни Аньелли Футбол

Лапо Элькан, внук Джанни Аньелли, ответил на публикацию «Барселоны» после отмены вручения «Золотого мяча» в этом году.

Напомним, пресс-служба каталонского клуба написала: «Все знают, кто лучший». Также к публикации было прикреплено фото нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с шестью «Золотыми мячами».

«Дорогая «Барса»! Безусловно, «Золотой мяч» получил бы настоящий чемпион, способный побеждать, даже меняя команды, а не находясь в одной и той же постоянно.

Концентрируйтесь на своих целях (кроме чемпионата) вместо того, чтобы писать ерунду в твиттере. Вперед, Роналду!» – написал Элькан.

Отмена «Золотого мяча» – полный провал. Изучили аргументы France Football – не помогло, все равно кажется провалом

«Золотой мяч»-2020 не вручат – а ведь взять должен был кто-то третий. Уже есть хэштег #JusticeForLewandowski

Опрос

«Золотой мяч»-2020 вручать не будут. А кому вы бы отдали премию?
63684 голосa
Месси
19%
Лионель Месси
Де Брюйне
11%
Кевин де Брюйне
Левандовскому
44%
Роберт Левандовски
Бензема
5%
Карим Бензема
Рамосу
9%
Серхио Рамос
Тоже бы никому не вручал
12%
Золотой мяч

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья