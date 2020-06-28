«Локомотив» ни разу не проиграл при Николиче – 4 победы и 4 ничьих

В заключительном туре РПЛ уступил «Локомотиву» (0:1).

После рестарта сезона московский клуб ни разу не проиграл при новом главном тренере , который 1 июня сменил Юрия Семина.

У московской команды летом четыре победы и четыре ничьих.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

заранее обеспечил себе по итогам сезона 2-е место и участие в группе Лиги чемпионов.

«Краснодар» уверенно в ЛЧ (затащил Берг – 2+2), «Спартак» без антирекорда – закончил 7-м, Азмун стал лучшим бомбардиром. Так финишировала РПЛ

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ