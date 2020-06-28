«Локомотив» ни разу не проиграл при Николиче – 4 победы и 4 ничьих

В заключительном туре РПЛ «Урал» уступил «Локомотиву» (0:1).
После рестарта сезона московский клуб ни разу не проиграл при новом главном тренере Марко Николиче, который 1 июня сменил Юрия Семина.
У московской команды летом четыре победы и четыре ничьих.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Локомотив» заранее обеспечил себе по итогам сезона 2-е место и участие в группе Лиги чемпионов.
«Краснодар» уверенно в ЛЧ (затащил Берг – 2+2), «Спартак» без антирекорда – закончил 7-м, Азмун стал лучшим бомбардиром. Так финишировала РПЛ
- Дата проведения
- 22 июля, 19.00, «Екатеринбург-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 45 Миранчук.
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Урал –
Годзюр, Магомадов, Емельянов (Ароян, 83), Герасимов, Калинин, Аугустыняк, Бумаль, Егорычев (Погребняк, 79), Бикфалви, Эль-Кабир (Бавин, 39), Панюков (Ефремов, 80).
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Локомотив –
Коченков, Живоглядов, Кверквелия, Серкейра (Куликов, 67), Рыбус, Магкеев, Баринов, Миранчук (Черный, 90), Миранчук, Рыбчинский (Жемалетдинов, 68), Сулейманов (Фарфан, 56).
- Предупреждения:
- Магомадов (14), Бумаль (19), Аугустыняк (31), Эль-Кабир (32), Емельянов (47), Рыбчинский (51), Миранчук (78), Живоглядов (86), Фарфан (90).
- Удаление:
- Миранчук (90).