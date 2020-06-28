«Зенит» не проигрывает в РПЛ с сентября – 15 побед и 4 ничьих

«Зенит» обыграл (2:1) в матче заключительного тура .

Это 19-я игра подряд без поражений в Премьер-лиге для команды тренера Сергея Семака.

В последний раз проигрывал в сентябре, а затем одержал 15 побед и 4 раза сыграл вничью.

Кроме того, «Зенит» набрал 72 балла в текущем розыгрыше РПЛ, что стало повторением рекорда «Спартака» по количеству набранных очков. Он был установлен в 1999 году.

«Краснодар» уверенно в ЛЧ (затащил Берг – 2+2), «Спартак» без антирекорда – закончил 7-м, Азмун стал лучшим бомбардиром. Так финишировала РПЛ