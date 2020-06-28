«Ростов» вышел в квалификацию Лиги Европы, заняв 5-е место в РПЛ

В заключительном туре РПЛ «Ростов» проиграл «Зениту» (1:2).
По итогам сезона «Ростов» обеспечил себе участие в квалификации Лиги Европы. Раунд, с которого команда Валерия Карпина вступит в борьбу, зависит от исхода финала Олимп Кубка России.
Если «Химки» обыграют «Зенит», то «Ростов» начнет со второго раунда квалификации. В случае победы «Зенита» команда Карпина начнет выступление в третьем квалификационном раунде.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Краснодар» уверенно в ЛЧ (затащил Берг – 2+2), «Спартак» без антирекорда – закончил 7-м, Азмун стал лучшим бомбардиром. Так финишировала РПЛ
- Дата проведения
- 22 июля, 19.00, «Ростов-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 18 Зайнутдинов, 1:1 – 72 Ригони, 1:2 – 75 Азмун.
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Ростов –
Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Логашов (Прошляков, 87), Чернов (Ведерников, 87), Зайнутдинов (Еременко, 64), Саплинов, Норманн, Глебов, Байрамян (Долгов, 61), Шомуродов.
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Зенит –
Васютин, Прохин, Маммана (Осорио, 46), Мусаев, Смольников (Кузяев, 68), Шамкин (Азмун, 46), Ерохин, Сутормин (Дзюба, 46), Шатов, Дриусси (Караваев, 89), Ригони.
- Предупреждения:
- Норманн (42), Хаджикадунич (66), Шатов (82), Саплинов (90).