«Ростов» вышел в квалификацию Лиги Европы, заняв 5-е место в РПЛ

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В заключительном туре РПЛ «Ростов» проиграл «Зениту» (1:2).

По итогам сезона «Ростов» обеспечил себе участие в квалификации Лиги Европы. Раунд, с которого команда Валерия Карпина вступит в борьбу, зависит от исхода финала Олимп Кубка России.

Если «Химки» обыграют «Зенит», то «Ростов» начнет со второго раунда квалификации. В случае победы «Зенита» команда Карпина начнет выступление в третьем квалификационном раунде.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» уверенно в ЛЧ (затащил Берг – 2+2), «Спартак» без антирекорда – закончил 7-м, Азмун стал лучшим бомбардиром. Так финишировала РПЛ

Ростов – Зенит 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
22 июля, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Зайнутдинов, 1:1 – 72 Ригони, 1:2 – 75 Азмун.
РостовПесьяков, Козлов, Хаджикадунич, Логашов (Прошляков, 87), Чернов (Ведерников, 87), Зайнутдинов (Еременко, 64), Саплинов, Норманн, Глебов, Байрамян (Долгов, 61), Шомуродов.
ЗенитВасютин, Прохин, Маммана (Осорио, 46), Мусаев, Смольников (Кузяев, 68), Шамкин (Азмун, 46), Ерохин, Сутормин (Дзюба, 46), Шатов, Дриусси (Караваев, 89), Ригони.
Предупреждения:
Норманн (42), Хаджикадунич (66), Шатов (82), Саплинов (90).

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