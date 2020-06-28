«Ростов» вышел в квалификацию Лиги Европы, заняв 5-е место в РПЛ

В заключительном туре РПЛ «Ростов» проиграл «Зениту» (1:2).

По итогам сезона «Ростов» обеспечил себе участие в квалификации Лиги Европы. Раунд, с которого команда Валерия Карпина вступит в борьбу, зависит от исхода финала Олимп Кубка России.

Если «Химки» обыграют «Зенит», то «Ростов» начнет со второго раунда квалификации. В случае победы «Зенита» команда Карпина начнет выступление в третьем квалификационном раунде.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» уверенно в ЛЧ (затащил Берг – 2+2), «Спартак» без антирекорда – закончил 7-м, Азмун стал лучшим бомбардиром. Так финишировала РПЛ

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