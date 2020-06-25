«Зенит» и «Химки» в финале Кубка, «Спартак» опять возмущен судейством, «Локо» – в группе ЛЧ, «Челси» вынес «МЮ», Месси – лучший бомбардир Ла Лиги и другие новости утра

1. «Зенит» и «Спартак» выдали огненный матч в полуфинале Кубка России (2:1). Команда Тедеско билась на равных, но опять столкнулась со спорным судейством – арбитры не увидели фол на Соболеве в штрафной, не удалили Оздоева и отменили гол Жиго.

Федун после игры назвал «Зенит» «дутым чемпионом» – Леониду Арнольдовичу не понравились посвященный ему перфоманс питерских фанатов и издевательский хэштег в твиттере. Газизов тоже возмущался и требовал уважения, и только Тедеско отказался обсуждать судей, признав, что «это был матч учеников против учителей».

В финале петербуржцы сыграют 25 июля с «Химками», которые сенсационно выбили «Урал» и, похоже, отправили в отставку Дмитрия Парфенова.

2. «Локомотив» в 3-й раз подряд вышел в групповой этап Лиги чемпионов, повторив клубный рекорд. Мещеряков отметил заслуги Николича, но благодарить надо «Динамо», которое в гостях обыграло «Краснодар», отобрав у «быков» последние шансы на прямую путевку в ЛЧ. ЦСКА дышит в спину и может выкинуть команду Мусаева из лигочемпионской зоны в 30-м туре. Динамовцы могут выйти в Лигу Европы с 6-го места, если «Зенит» выиграет Кубок, – это еще один удар по «Спартаку», который не сыграет в еврокубках впервые с 2015 года.

3. Завершен сезон Ла Лиги – вот так распределились места в еврокубках. Выделяется прорыв «Гранады», которая еще в прошлом сезоне играла в Сегунде. Лучшим бомбардиром (в рекордный седьмой раз!) и ассистентом сезона стал Лео Месси, Тибо Куртуа выиграл трофей Саморы. «Леганес» прервал победную серию «Реала» (2:2), но все равно вылетел, подарив хорошее отпускное настроение Федору Смолову.

4. Вторым финалистом Кубка Англии стал «Челси», хлопнувший «Манчестер Юнайтед». Очередной провальный матч выдал Давид Де Хеа, «МЮ» проиграл впервые с января, а Лэмпард наконец взял верх над Сульшером. Норвежец после игры пожаловался, что у его команды было меньше времени на отдых. Финал «Арсенал» – «Челси» пройдет на «Уэмбли» 1 августа.

5. Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии и повторил рекорд Шумахера по количеству побед на одном автодроме. Даниил Квят финишировал 12-м.

6. «Аталанта» и «Интер» вышли в Лигу чемпионов – «Рома», упустив победу над «нерадзурри», в лучшем случае сможет рассчитывать на 4-е место. Лукаку установил рекорд по голам на выезде, а Санчес открыл в себе плеймейкера. Первым вылетевшим из Серии А клубом стал СПАЛ.

7. КХЛ до конца июля утвердит состав участников сезона-2020/21 и представит календарь.

8. Морено уволен с поста главного тренера «Монако», проведя всего 12 матчей. Команду Александра Головина возглавил Нико Ковач.

9. Трансферы. «Локо» заплатит чуть больше 1 млн евро за 18-летнего Жалолиддинова. «Ювентус» может продать Дугласа Косту «Ман Сити» за 40-50 млн евро. Лаутаро готов провести в «Интере» еще год ради перехода в «Барсу».

10. Рейтинг лучших крайних форвардов НХЛ возглавил Артемий Панарин. В топ-4 – еще двое россиян.

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