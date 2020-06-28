🏆«Ливерпулю» вручили чемпионский кубок за победу в АПЛ

«Ливерпуль» наградили за победу в чемпионате Англии после матча 37-го тура АПЛ с «Челси» (5:3).
Команде тренера Юргена Клоппа вручили золотые медали и чемпионский кубок на фанатской трибуне Kop на «Энфилде».
В последний раз «Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии в 1990-м году, еще до образования Премьер-лиги.
В церемонии принял участие экс-игрок и тренер «красных» Кенни Далглиш, под руководством которого «Ливерпуль» как раз и выигрывал тот чемпионский титул.
🏆 «Ливерпулю» вручили чемпионский кубок: на поле – огненные стрелы, вокруг «Энфилда» – красное зарево
Liverpool Football Club.— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 22, 2020
Premier League champions. pic.twitter.com/UWlxqtRiLu
BOSSSSSS!!! 🤩🏆#LFCchampions pic.twitter.com/P2TYpm4mlc— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 22, 2020
Чемпионский сезон «Ливерпуля» одной картинкой. Вы будете скроллить ее бесконечно