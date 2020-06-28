🏆«Ливерпулю» вручили чемпионский кубок за победу в АПЛ

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кенни Далглиш Футбол

«Ливерпуль» наградили за победу в чемпионате Англии после матча 37-го тура АПЛ с «Челси» (5:3).

Команде тренера Юргена Клоппа вручили золотые медали и чемпионский кубок на фанатской трибуне Kop на «Энфилде».

В последний раз «Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии в 1990-м году, еще до образования Премьер-лиги.

В церемонии принял участие экс-игрок и тренер «красных» Кенни Далглиш, под руководством которого «Ливерпуль» как раз и выигрывал тот чемпионский титул.

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