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    НБА. Контрольные матчи. «Клипперс» – «Орландо», «Бруклин» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие встречи

    Теги результаты Денвер Клипперс Майами Бруклин Новый Орлеан Орландо Сакраменто НБА Вашингтон Баскетбол

    Сегодня, 22 июля, начинаются контрольные матчи перед рестартом сезона-2019/20 в НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

    Каждая из 22 команд-участниц рестарта проведет по три контрольные встречи перед официальным возобновлением сезона 30 июля. 

    «Клипперс» встретится с «Орландо», «Денвер» – с «Вашингтоном». «Бруклин» сыграет с «Новым Орлеаном», а «Майами» сразится с «Сакраменто».

    Первый контрольный матч каждой команды будет состоять из 4-х четвертей по 10 минут.

    НБА

    Контрольные матчи

    Клипперс – Орландо
    Дата проведения
    22 июля, 22.00, «The Arena (WWOS)»
    Онлайн матча

    Денвер – Вашингтон
    Дата проведения
    22 июля, 22.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Бруклин – Новый Орлеан
    Дата проведения
    23 июля, 02.00, «The Arena (WWOS)»
    Онлайн матча

    Майами – Сакраменто
    Дата проведения
    23 июля, 03.00, «HP Field House »
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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