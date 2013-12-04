НБА. Контрольные матчи. «Клипперс» – «Орландо», «Бруклин» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие встречи

Сегодня, 22 июля, начинаются контрольные матчи перед рестартом сезона-2019/20 в , который был прерван из-за коронавируса в марте.

Каждая из 22 команд-участниц рестарта проведет по три контрольные встречи перед официальным возобновлением сезона 30 июля.

встретится с «Орландо», «Денвер» – с «Вашингтоном». сыграет с , а сразится с «Сакраменто».

Первый контрольный матч каждой команды будет состоять из 4-х четвертей по 10 минут.

НБА

Контрольные матчи

Денвер – Вашингтон Дата проведения 22 июля, 22.30, «HP Field House » Онлайн матча

Майами – Сакраменто Дата проведения 23 июля, 03.00, «HP Field House » Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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