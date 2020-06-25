ЦСКА просит за Влашича 20 млн евро. «Наполи» думает над трансфером (Area Napoli)

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может перейти в «Наполи».

Как пишет Area Napoli, 22-летний хорват является одним из игроков, которые могут усилить «Наполи» летом. Несколько дней назад агент Влашича предложил руководству итальянского клуба подписать игрока.

Отмечается, что ЦСКА хочет получить за Влашича 20 миллионов евро. «Наполи» принял эту информацию к сведению, и в ближайшем будущем решит, будет ли пытаться купить игрока.

Несколько дней назад сообщалось, что предложили купить Влашича за 15 млн евро.

Напомним, что прошлым летом ЦСКА выкупил Влашича у «Эвертона» и подписал с игроком 5-летний контракт. Сообщалось, что сумма той сделки составила 12 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне хавбек забил 12 голов и сделал 5 результативных передач в 29 играх.