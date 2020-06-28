«Спартак» занял 7-е место в РПЛ. Это худший результат команды с 2008 года

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Sports.ru Олег Кононов Доменико Тедеско Футбол

В заключительном туре РПЛ «Рубин» уступил «Спартаку» (1:2).

«Спартак» занял 7-е место в чемпионате России-2019/20. Это худший результат команды с 2008 года.

Красно-белых в начале сезона тренировал Олег Кононов, затем его сменил Доменико Тедеско.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» уверенно в ЛЧ (затащил Берг – 2+2), «Спартак» без антирекорда – закончил 7-м, Азмун стал лучшим бомбардиром. Так финишировала РПЛ

Рубин – Спартак 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
22 июля, 19.00, «Ак Барс Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 40, пенальти Бакаев, 1:1 – 44, пенальти Игнатьев, 1:2 – 71, пенальти Ларссон.
РубинДюпин, Самошников, Уремович, Старфельт, Зуев, Абильгор, Коновалов, Бакаев (Подберезкин, 64), Евтич (Давиташвили, 64), Кварацхелия, Игнатьев (Марков, 64).
СпартакМаксименко, Маслов, Жиго, Джикия, Крал, Рассказов (Ещенко, 87), Айртон (Голосов, 90), Зобнин, Бакаев (Соболев, 76), Ларссон (Умяров, 87), Понсе.
Предупреждения:
Самошников (4), Понсе (33), Старфельт (38), Коновалов (63), Уремович (70), Рассказов (74), Джикия (82), Кварацхелия (90), Соболев (90).

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