«Спартак» занял 7-е место в РПЛ. Это худший результат команды с 2008 года

В заключительном туре РПЛ уступил (1:2).

«Спартак» занял 7-е место в чемпионате России-2019/20. Это худший результат команды с 2008 года.

Красно-белых в начале сезона тренировал , затем его сменил .

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» уверенно в ЛЧ (затащил Берг – 2+2), «Спартак» без антирекорда – закончил 7-м, Азмун стал лучшим бомбардиром. Так финишировала РПЛ

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ