«Спартак» занял 7-е место в РПЛ. Это худший результат команды с 2008 года

В заключительном туре РПЛ «Рубин» уступил «Спартаку» (1:2).
«Спартак» занял 7-е место в чемпионате России-2019/20. Это худший результат команды с 2008 года.
Красно-белых в начале сезона тренировал Олег Кононов, затем его сменил Доменико Тедеско.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Краснодар» уверенно в ЛЧ (затащил Берг – 2+2), «Спартак» без антирекорда – закончил 7-м, Азмун стал лучшим бомбардиром. Так финишировала РПЛ
- Дата проведения
- 22 июля, 19.00, «Ак Барс Арена»
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Рубин –
Дюпин, Самошников, Уремович, Старфельт, Зуев, Абильгор, Коновалов, Бакаев (Подберезкин, 64), Евтич (Давиташвили, 64), Кварацхелия, Игнатьев (Марков, 64).
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Спартак –
Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Крал, Рассказов (Ещенко, 87), Айртон (Голосов, 90), Зобнин, Бакаев (Соболев, 76), Ларссон (Умяров, 87), Понсе.
- Предупреждения:
- Самошников (4), Понсе (33), Старфельт (38), Коновалов (63), Уремович (70), Рассказов (74), Джикия (82), Кварацхелия (90), Соболев (90).