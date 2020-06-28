Судья Кукуян назначил два пенальти в пользу «Спартака». Один – в пользу «Рубина»

«Спартак» играет с в матче 30-го тура (2:1, второй тайм).

На 40-й минуте матча в ворота казанской команды был назначен пенальти. После удара нападающего Йордана Ларссона по воротам «Рубина» один из игроков казанского клуба сыграл рукой.

Арбитр Павел Кукуян назначил пенальти в пользу «Спартака». Решение было подтверждено с помощью системы ВАР.

Полузащитник «Спартака» реализовал 11-метровый удар.

Через три минуты Кукуян назначил пенальти в ворота «Спартака». Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия обыграл двоих футболистов московского клуба, но защитник «Спартака» Айртон сбил его в штрафной.

11-метровый реализовал , для которого этот мяч стал первым за «Рубин».

На 72-й минуте Кукуян назначил еще один пенальти в пользу «Спартака». Его реализовал Йордан Ларссон.

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