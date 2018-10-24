Хабиб об отце: «Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов опубликовал первый пост в инстаграме с момента смерти своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова.

«Тебя будет не хватать отец, ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею, надеюсь, ты был доволен мною.

Ведь в довольстве родителей довольство Аллаха», – сказал Хабиб.

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля в Москве в возрасте 57 лет из-за осложнений на фоне коронавируса.

 
 
 
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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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