Хабиб об отце: «Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице»

Чемпион UFC в легком дивизионе опубликовал первый пост в инстаграме с момента смерти своего тренера и отца .

«Тебя будет не хватать отец, ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею, надеюсь, ты был доволен мною.

Ведь в довольстве родителей довольство Аллаха», – сказал Хабиб.

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля в Москве в возрасте 57 лет из-за осложнений на фоне коронавируса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 22 Июл 2020 в 2:22 PDT

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