Хабиб об отце: «Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице»

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов опубликовал первый пост в инстаграме с момента смерти своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова.
«Тебя будет не хватать отец, ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею, надеюсь, ты был доволен мною.
Ведь в довольстве родителей довольство Аллаха», – сказал Хабиб.
Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля в Москве в возрасте 57 лет из-за осложнений на фоне коронавируса.
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