Призер ОИ-1988 Тамара Быкова: «Народ тупеет, телик и банка пива – больше ничего не надо. Им говорят, что спортсмены предатели, и они впитывают это»

Чемпионка мира, бронзовый призер Олимпиады-1988 в прыжках в высоту Тамара Быкова поделилась мнением о возможном переходе Марии Ласицкене и других российских легкоатлетов в сборные других стран.

– Вы поймете Ласицкене, если она будет выступать за другую страну?

– Да я бы ее только благословила! Она заслужила своего шанса выступить на Олимпиаде. Все это понимают.

– Увы, не все.

– Профессиональный спорт – это работа. Почему у нас ученые едут за границу, актеры, певцы, музыканты – и это считается нормой? Никто ничего не говорит. А легкоатлетов обвиняют чуть ли не в измене родине.

– Думаю, потому что в спорте есть понятный показатель ценности – олимпийская медаль. И если Ласицкене выиграет ее для другой страны, наши чиновники получат по шапке.

– Совершенно верно! Но почему наши чиновники не получают по шапке за то, что сейчас происходит с легкой атлетикой? Почему они допустили это? Вот если спортсмен выиграет медаль в другой форме – это преступление, а если его просто закопают, то никому ничего не будет. Как это понимать?

Я наоборот считаю, что предательство – это доведение вида спорта до такого состояния, в котором он сейчас. Я считаю, что экологическая катастрофа в Норильске – это предательство против страны. Но у нас почему-то принято наказывать не тех и не за то.

В последнее время в обществе многое поменялось. Мы теряем все человеческое, не хотим уважать друг друга. На переднем плане – деньги. Дикий капитализм. Это проблема всей страны. Вот этот нарыв в спорте, боюсь, только начало. Не знаю, что будет дальше.

– Вот как раз про деньги. Довольно популярно мнение, что спортсмен, переходящий в другую страну, должен вернуть государству все деньги, которые оно в него вложило.

– Пусть тогда все деньги вернут, и эмигранты. И олимпийские чемпионы, которые уехали куда-то после завершения карьеры, и художники, и ученые, и программисты, и дети чиновников, которые учатся за рубежом. Это же странные рассуждения.

Но у нас, к сожалению, чем дальше от Москвы, тем темнее. Не хочу никого обидеть, но народ реально тупеет. Съездите в регионы, в глубинку – телик и банка пива, все, больше ничего не надо. А бывает и наркота. Им говорят, что спортсмены предатели – они просто впитывают это. А сложить 2+2 и подумать, из-за чего ребята в такой ситуации, даже не пытаются.

У нас уникальная страна, потому что у нас всегда проблемы. Мы вынуждены постоянно что-то придумывать. Помните, даже великий Райкин говорил: «Для того, чтобы наш народ сплотился, нужна большая беда». Вот пришло время или нет? – сказала Быкова.

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