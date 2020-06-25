ЦСКА – «Тамбов» – 1:0. Онлайн-трансляция, Дзагоев и Чалов в старте

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В заключительном туре РПЛ ЦСКА играет с «Тамбовом».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА нужно победить «Тамбов», чтобы получить шанс занять 3-е место в РПЛ и выйти в квалификацию Лиги чемпионов в том случае, если в параллельном матче «Краснодар» потеряет очки, встречаясь с «Ахматом».

ЦСКА – Тамбов 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
22 июля, 19.00, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 26 Щенников.
ЦСКААкинфеев, Щенников, Дивеев, Набабкин, Фернандес, Влашич, Обляков, Дзагоев, Марадишвили, Васин, Чалов.
ТамбовШелия, Шляков (Каплиенко, 30), Филин, Ойеволе, Рыбин, Костюков, Чуперка, Мелкадзе, Карасев, Грицаенко, Калмыков.
Предупреждения:
Филин (23), Мелкадзе (39), Дивеев (40).

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