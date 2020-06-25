ЦСКА – «Тамбов» – 1:0. Онлайн-трансляция, Дзагоев и Чалов в старте

В заключительном туре РПЛ ЦСКА играет с «Тамбовом».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

нужно победить , чтобы получить шанс занять 3-е место в РПЛ и выйти в квалификацию Лиги чемпионов в том случае, если в параллельном матче «Краснодар» потеряет очки, встречаясь с «Ахматом».

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ