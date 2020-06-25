ЦСКА – «Тамбов» – 1:0. Онлайн-трансляция, Дзагоев и Чалов в старте

В заключительном туре РПЛ ЦСКА играет с «Тамбовом».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА нужно победить «Тамбов», чтобы получить шанс занять 3-е место в РПЛ и выйти в квалификацию Лиги чемпионов в том случае, если в параллельном матче «Краснодар» потеряет очки, встречаясь с «Ахматом».
- Дата проведения
- 22 июля, 19.00, «ВЭБ Арена»
- Гол:
- 1:0 – 26 Щенников.
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ЦСКА –
Акинфеев, Щенников, Дивеев, Набабкин, Фернандес, Влашич, Обляков, Дзагоев, Марадишвили, Васин, Чалов.
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Тамбов –
Шелия, Шляков (Каплиенко, 30), Филин, Ойеволе, Рыбин, Костюков, Чуперка, Мелкадзе, Карасев, Грицаенко, Калмыков.