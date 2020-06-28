«Манчестер Юнайтед» поднялся в топ-4 и опережает «Лестер» на 1 очко перед очным матчем

В предпоследнем туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» поделил очки с «Вест Хэмом» (1:1).
Команда тренера Оле-Гуннара Сульшера набрала 63 очка и поднялась на третье место.
«МЮ» опережает на 1 очко «Лестер», с которым сыграет в гостях в 38-м туре 26 июля, и по дополнительным показателям находится выше «Челси», который сегодня играет с «Ливерпулем».
Первые четыре команды сыграют от Англии в групповом этапе Лиги чемпионов. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» уже обеспечили себе место в ЛЧ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 22 июля, 20.00, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Магуайр, Линделеф, Уильямс, Фосу-Менса (Уан-Биссака, 46), Матич, Погба, Бруну Фернандеш, Марсьяль, Рэшфорд (Игало, 85), Гринвуд.
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Вест Хэм –
Фабианьски, Огбонна, Диоп, Крессуэлл (Масуаку, 75), Джонсон, Форнальс, Райс, Антонио (Аллер, 78), Соучек, Боуэн (Ярмоленко, 90), Нобл.
- Предупреждения:
- Фосу-Менса (44), Рэшфорд (70), Бруну Фернандеш (81), Масуаку (81).