«Манчестер Юнайтед» поднялся в топ-4 и опережает «Лестер» на 1 очко перед очным матчем

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Вест Хэм премьер-лига Англия Sports.ru Лестер Футбол

В предпоследнем туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» поделил очки с «Вест Хэмом» (1:1).

Команда тренера Оле-Гуннара Сульшера набрала 63 очка и поднялась на третье место.

«МЮ» опережает на 1 очко «Лестер», с которым сыграет в гостях в 38-м туре 26 июля, и по дополнительным показателям находится выше «Челси», который сегодня играет с «Ливерпулем».

Первые четыре команды сыграют от Англии в групповом этапе Лиги чемпионов. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» уже обеспечили себе место в ЛЧ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
22 июля, 20.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45, пенальти Антонио, 1:1 – 51 Гринвуд.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Магуайр, Линделеф, Уильямс, Фосу-Менса (Уан-Биссака, 46), Матич, Погба, Бруну Фернандеш, Марсьяль, Рэшфорд (Игало, 85), Гринвуд.
Вест ХэмФабианьски, Огбонна, Диоп, Крессуэлл (Масуаку, 75), Джонсон, Форнальс, Райс, Антонио (Аллер, 78), Соучек, Боуэн (Ярмоленко, 90), Нобл.
Предупреждения:
Фосу-Менса (44), Рэшфорд (70), Бруну Фернандеш (81), Масуаку (81).

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