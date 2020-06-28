«Манчестер Юнайтед» поднялся в топ-4 и опережает «Лестер» на 1 очко перед очным матчем

В предпоследнем туре Премьер-лиги поделил очки с (1:1).

Команда тренера набрала 63 очка и поднялась на третье место.

«МЮ» опережает на 1 очко , с которым сыграет в гостях в 38-м туре 26 июля, и по дополнительным показателям находится выше «Челси», который сегодня играет с «Ливерпулем».

Первые четыре команды сыграют от Англии в групповом этапе Лиги чемпионов. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» уже обеспечили себе место в ЛЧ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги