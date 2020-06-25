Семак проведет переговоры с Миллером о возвращении Кокорина в «Зенит»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Алексей Миллер Александр Кокорин Сочи Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак по-прежнему рассчитывает на форварда Александра Кокорина, выступающего за «Сочи» на правах аренды.

Специалист проведет переговоры с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером о возвращении 29-летнего игрока в клуб из Санкт-Петербурга, сообщает Sport24.

Ранее сообщалось, что Кокорин хочет заработать 10 миллионов евро за три года.

В этом сезоне Кокорин провел за «Сочи» 10 матчей в РПЛ, забил 7 мячей и сделал 2 голевых передачи.

Семак = принципиальность. Он до конца с Кокориным и ничего не боится

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