Семак проведет переговоры с Миллером о возвращении Кокорина в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак по-прежнему рассчитывает на форварда Александра Кокорина, выступающего за «Сочи» на правах аренды.
Специалист проведет переговоры с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером о возвращении 29-летнего игрока в клуб из Санкт-Петербурга, сообщает Sport24.
Ранее сообщалось, что Кокорин хочет заработать 10 миллионов евро за три года.
В этом сезоне Кокорин провел за «Сочи» 10 матчей в РПЛ, забил 7 мячей и сделал 2 голевых передачи.
Семак = принципиальность. Он до конца с Кокориным и ничего не боится