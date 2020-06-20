Моуринью о стычке Сона и Льориса: «Это прекрасно. Если вы хотите кого-то обвинить, то это я»

Главный тренер прокомментировал стычку между капитаном команды Уго Льорисом и полузащитником во время матча 33-го тура против (1:0).

«Это прекрасно. Возможно, это последствие наших встреч. Если вы хотите кого-то обвинить в этом, то это я.

Я критиковал своих парней, потому что они, на мой взгляд, недостаточно критично относились к себе, и я просил их требовать большего друг от друга. Я попросил их давить на своих одноклубников командным духом, которым они должны обладать.

В этой ситуации капитан подумал, что должен сделать больше для команды и добавить какой-то толчок. Это коснулось прекрасного Сонни, которого все любят.

Прозвучала пара плохих слов, но я думаю, что это было очень важно для роста команды. Чтобы такое происходило, нужно требовать большего от других и быть сильными личностями.

В перерыве, когда я увидел реакцию команды, у меня не было сомнений в том, что они будут вместе до конца», – сказал Моуринью.

Напомним, что у Сона и Льориса произошел конфликт в перерыве матча с «Эвертоном», и партнерам пришлось разнимать их во избежание драки. Затем все футболисты отправились в раздевалку. Перед выходом на второй тайм француз и южнокореец обнялись в знак примирения.