Моуринью о стычке Сона и Льориса: «Это прекрасно. Если вы хотите кого-то обвинить, то это я»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал стычку между капитаном команды Уго Льорисом и полузащитником Сон Хын Мином во время матча 33-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:0).
«Это прекрасно. Возможно, это последствие наших встреч. Если вы хотите кого-то обвинить в этом, то это я.
Я критиковал своих парней, потому что они, на мой взгляд, недостаточно критично относились к себе, и я просил их требовать большего друг от друга. Я попросил их давить на своих одноклубников командным духом, которым они должны обладать.
В этой ситуации капитан подумал, что должен сделать больше для команды и добавить какой-то толчок. Это коснулось прекрасного Сонни, которого все любят.
Прозвучала пара плохих слов, но я думаю, что это было очень важно для роста команды. Чтобы такое происходило, нужно требовать большего от других и быть сильными личностями.
В перерыве, когда я увидел реакцию команды, у меня не было сомнений в том, что они будут вместе до конца», – сказал Моуринью.
Напомним, что у Сона и Льориса произошел конфликт в перерыве матча с «Эвертоном», и партнерам пришлось разнимать их во избежание драки. Затем все футболисты отправились в раздевалку. Перед выходом на второй тайм француз и южнокореец обнялись в знак примирения.