«Зенит» мчит к титулу, отставка Черевченко, самый длинный матч РПЛ, поражение «Челси» и другие новости утра

1. В 25-туре РПЛ «Зенит» едва не упустил победу над «Тамбовом», но все же взял три очка и продолжает идти к титулу, оторвавшись от «Локомотива» на 11 баллов. Питерцы могут оформить титул уже в воскресенье: для этого «Локо» в субботу нужно потерять очки с «Сочи», а самому «Зениту» обыграть «Краснодар».

Артем Дзюба отдал 10-й пас и обогнал Бакаева в списке ассистентов РПЛ. Кроме того, Дзюба пятым в РПЛ набрал минимум 10+10 очков за сезон (подсчет идет с 2009 года).

«Сочи» сыграл вничью с «Динамо» благодаря голу Кокорина с пенальти на 92-й минуте – 1:1. «Краснодар» и «Ростов» боролись 111 минут, в итоге Ивелин Попов забил с пенальти на 101-й после ВАР и принес хозяевам ничью. Это был самый длинный матч в истории РПЛ – 111 минут 15 секунд (в основном, конечно, из-за просмотра ВАР).

2. Что у «Оренбурга»? Команда не сыграла с «Уралом» по решению Роспотребнадзора. С матчем 26-го тура пока непонятно, но пишут, что «Рубин» согласен перенести игру на 19 июля.

3. Игорь Черевченко ушел в отставку с поста главного тренера тульского «Арсенала». Команда перед этим проиграла «Ахмату» (1:3), который оторвался на 4 очка от зоны вылета.

4. «Челси» второй раз в сезоне проиграл «Вест Хэму» – 2:3, Ярмоленко забил победный гол на 89-й минуте. Иронично, что «синие» пропустили три гола в первом матче в форме с лого нового спонсора – цифрой 3. «Арсенал» отгрузил 4 штуки «Норвичу», «Эвертон» победил «Лестер» и другие результаты игрового дня.

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг забил 50 голов в АПЛ за 79 матчей. Это рекорд клуба и 6-й результат в лиге. А потом он еще и дубль оформил.

5. РФС опубликовал финансовые данные клубов, которые были предоставлены при прохождении лицензирования на сезон-2020/21. Прибыль «Зенита» составила более 829 млн рублей, «Краснодара» – 1,23 млрд. Убыток ЦСКА – 3,8 млрд, «Спартака» – 879 млн. Убыток «Зенита» от трансферов за прошлый год – около 1,7 млрд рублей, «Краснодара» – 1,163 млрд.

6. Согласно последнему инсайду, игроки НХЛ выступят на Олимпийских играх 2022 и 2026 годов, если новое коллективное соглашение будет принято. Ранее появилась информация, что энхаэловцы на Олимпиаду, скорее всего, не приедут.

7. Атакующий полузащитник «Спартака» Максим Глушенков, играющий в «Крыльях» в аренде, привлек внимание «Зенита». Пишут также, что за ним следят скауты клуба одной из лиг топ-5 Европы.

8. «Бавария» объявила о переходе 18-летнего защитника «ПСЖ» Куасси.

9. В Серии А «Интер» загрузил 6 мячей «Брешии», а «Милан» тайм мучился в большинстве против СПАЛ, но все-таки вытащил ничью – благодаря автоголу на 94-й минуте. Все результаты – тут.

10. ЦСКА официально расстался с форвардом Андреем Воронцевичем. Армейцы подпишут трехлетний контракт с Торнике Шенгелией.

11. Министерство спорта России направило письма в МОК и World Athletics по ситуации со штрафом ВФЛА. 5 млн долларов надо было выплатить до 1 июля, но это не было сделано. Позже стало известно, что World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке по выплате штрафа.

12. «Валенсия» Дениса Черышева дома уступила «Атлетику» (0:2) и другие результаты игрового дня в Испании.

13. В последний день голосования по поправкам в Конституцию РФ сделать это призвал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Кроме того, о своем участии в голосовании сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который ранее агитировал поддержать поправки.

14. Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов – 8-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Ковальчук – 23-й.

15. Возобновление сезона в Орландо обойдется НБА в 150 млн долларов.

Цитаты дня.

Морозов о расширении КХЛ: «Интересны Корея, Япония, Франция, Швеция, Германия и Великобритания»

Сетьен про Гризманна: «Не буду извиняться перед ним. Нелегко найти место, Суарес и Месси всегда должны быть на поле»

Станислав Черчесов: «То, что произошло с Максименко, мы не называем ошибками. Это просчет»

Пеп Гвардиола: «Похоже, Сане переходит в «Баварию». Я хотел, чтобы он остался, но у каждого своя жизнь»

Отец Гризманна – Сетьену: «Чтобы говорить, у вас должны быть ключи от грузовика. А вы просто пассажир»

«Когда не стыдно за свое мнение и не придется закрывать комментарии». Жиганшин о голосовании по поправкам в конституцию

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Мусаев о судействе в матче с «Ростовом»: «Можно не заканчивать чемпионат, если так будет продолжаться»