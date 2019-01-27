«Когда не стыдно за свое мнение и не придется закрывать комментарии». Жиганшин о голосовании по поправкам в конституцию

Чемпион России в танцах на льду Руслан Жиганшин поделился своей позицией насчет голосования по поправкам в конституцию России.

Жиганшин выложил в сторис инстаграма фото бюллетеня, где видно, что он проголосовал против.

«Когда не стыдно за свое мнение и не придется закрывать комментарии, как наши доблестные...» – написал фигурист.

Также Жиганшин в инстаграме Алины Загитовой высказался по поводу поста фигуристки о том, что она поучаствовала в голосовании.

В ответ на комментарий: «Человек высказал свое мнение, а не сделал рекламу поправок» Жиганшин написал: «Не свое мнение, а по указке с приложенным текстом».

Загитова о голосовании по поправкам в Конституцию: «Моя страна дала мне все возможности! Отдельная благодарность Путину за поддержку и перспективу»

Я мечтаю, чтобы наши спортсмены отреклись от политики и не занимались агитацией, закрывая комментарии в инстаграме