Морозов о расширении КХЛ: «Интересны Корея, Япония, Франция, Швеция, Германия и Великобритания»

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Президент КХЛ Алексей Морозов высказался касательно расширении лиги. 

– Какие страны в первую очередь интересны для расширения КХЛ?

– Европейский рынок, конечно, наиболее интересен, но и азиатский нельзя забывать. Мы давно работаем в этом ключе, интересны многие страны – Франция, Швеция, Германия, Великобритания, Корея, Япония. Мы работаем во всех этих направлениях.

КХЛ также проводила в прошлом сезоне «КХЛ World Games», наши топовые команды играли в Давосе. Мы показываем лигу так, чтобы это было привлекательно максимальному количеству зрителей, на следующий сезон планировали открыть для себя еще два новых места, но вмешалась пандемия, – сказал Морозов.

КХЛ расширяется уже 12 лет: обещали Лондон, Париж и Милан. Но в итоге иностранные клубы уходят

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