Прибыль «Зенита» составила более 829 млн рублей, «Краснодара» – 1,23 млрд. Убыток ЦСКА – 3,8 млрд, «Спартака» – 879 млн

опубликовал финансовые данные клубов, которые были предоставлены при прохождении лицензирования на сезон-2020/21.

Согласно отчету, прибыль (до налогообложения) действующего чемпиона составила чуть более 829 миллионов рублей. Прибыль – 1,23 миллиарда рублей, – 488 миллионов, «Уфы» – 302 миллиона, –124,7 миллиона.

В ЦСКА зафиксирован убыток в размере 3,8 миллиарда рублей. Убыток – 879 миллионов, – 181 миллион, – 35,4 миллиона.

Увеличение налога для богатых коснется всех клубов РПЛ. А сколько они вообще тратят на зарплаты?