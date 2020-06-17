Прибыль «Зенита» составила более 829 млн рублей, «Краснодара» – 1,23 млрд. Убыток ЦСКА – 3,8 млрд, «Спартака» – 879 млн

РФС опубликовал финансовые данные клубов, которые были предоставлены при прохождении лицензирования на сезон-2020/21.
Согласно отчету, прибыль (до налогообложения) действующего чемпиона РПЛ «Зенита» составила чуть более 829 миллионов рублей. Прибыль «Краснодара» – 1,23 миллиарда рублей, «Рубина» – 488 миллионов, «Уфы» – 302 миллиона, «Динамо» –124,7 миллиона.
В ЦСКА зафиксирован убыток в размере 3,8 миллиарда рублей. Убыток «Спартака» – 879 миллионов, «Локомотива» – 181 миллион, «Ростова» – 35,4 миллиона.
Увеличение налога для богатых коснется всех клубов РПЛ. А сколько они вообще тратят на зарплаты?