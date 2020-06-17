Черчесов проголосовал по поправкам: «Все хорошо организовано. Ажиотажа нет, хотя уже почти 60% проголосовали»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в голосовании по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ.

«Радует то, что в это не самое простое время все хорошо организовано. Первый раз, наверное, в истории, что неделю можно любое время выбирать. Поэтому, видите, ажиотажа нет, хотя уже почти 60% проголосовали. Поэтому каждый должен делать свой выбор», – сказал Черчесов.

Сегодня, 1 июля, проходит основной и заключительный день голосования по поправкам в Конституцию. Участки будут работать до 20:00.

Акинфеев призвал голосовать по поправкам: «От этого зависит будущее наших детей и нашей страны»

Черчесов призвал голосовать по поправкам – считает, что они на пользу детскому спорту. Обнуление сроков Путина он тоже поддерживал