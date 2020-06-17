«Оренбург» не сыграет с «Уралом» по решению Роспотребнадзора

Российская Премьер-лига объявила об отмене сегодняшнего матча 25-го тура – «Урал» на фоне пандемии коронавируса.

«Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало «Оренбургу» проведение домашнего матча против «Урала».

Участие команды в остальных матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований.

На данный момент у десяти представителей «Оренбурга» подтверждено заболевание. За ними установлено динамическое наблюдение. Команда продолжает следовать всем предписаниям Роспотребнадзора, находится на карантине и продолжает регулярное тестирование.

Оперштаб РПЛ внимательно следил за развитием ситуации и находился в постоянном контакте с футбольными клубами. «Оренбург» сообщил лиге, что в связи с новым предписанием он не может организовать матч. После этого оперштаб РПЛ незамедлительно проинформировал , что игра не состоится», – говорится в заявлении РПЛ.

КДК присудил «Оренбургу» техническое поражение в матче с «Краснодаром». Гости не прилетели на игру из-за коронавируса

Роспотребнадзор пока против смягчения регламента РПЛ. Поэтому в четырех клубах с вирусом – четыре разных решения