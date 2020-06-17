«Зениту» интересен хавбек «Спартака» Глушенков. Отступные – 5 млн евро

Атакующий полузащитник привлек внимание .

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Зенит» рассматривает 20-летнего хавбека в качестве приобретения в российский блок команды.

В Премьер-лиге в сезоне-2020/21 будет действовать лимит «8 иностранцев+17 россиян» в заявке.

По окончании сезона состав перебуржцев покинет полузащитник Олег Шатов, и, не исключено, защитник Игорь Смольников. Глушенков, выступающий в аренде в «Крыльях Советов», способен стать одной из замен. Однако пока официальных контактов с красно-белыми не было.

Контракт Глушенкова со «Спартаком» рассчитан до лета 2023 года, зарплата игрока составляет 300 тысяч рублей в месяц, а отступные – 5 миллионов евро.

В Самаре футболист выступает с февраля, в трех матчах после рестарта турнира он забил 2 гола.

Помимо «Зенита», за Глушенковым следят скауты одной команды из пяти ведущих лиг Европы.