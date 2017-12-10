World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке по выплате штрафа

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала федерации легкой атлетики (ВФЛА) в отсрочке по выплате штрафа.

«World Athletics получила просьбу об отсрочке еще месяц назад, мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена», – сообщили в пресс-службе .

До 1 июля должна была выплатить World Athletics 5 млн долларов в качестве штрафа за многочисленные нарушения антидопинговых правил.

Общая сумма штрафа составляет 11,6 млн долларов, где 5 млн – непосредственно штраф, еще 5 млн – депозит в качестве условного штрафа и 1,6 млн – расходы на работу комиссии по восстановлению ВФЛА.

В случае невыплаты штрафа российские легкоатлеты могут лишиться возможности выступать под нейтральным флагом.

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