World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке по выплате штрафа

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в отсрочке по выплате штрафа. 

«World Athletics получила просьбу об отсрочке еще месяц назад, мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена», – сообщили в пресс-службе World Athletics

До 1 июля ВФЛА должна была выплатить World Athletics 5 млн долларов в качестве штрафа за многочисленные нарушения антидопинговых правил.

Общая сумма штрафа составляет 11,6 млн долларов, где 5 млн – непосредственно штраф, еще 5 млн – депозит в качестве условного штрафа и 1,6 млн – расходы на работу комиссии по восстановлению ВФЛА.

В случае невыплаты штрафа российские легкоатлеты могут лишиться возможности выступать под нейтральным флагом.

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