«Ахмат» оторвался на 4 очка от зоны вылета, победив «Арсенал» (3:1)

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В 25-м туре РПЛ «Арсенал» дома проиграл «Ахмату» (1:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Грозненский клуб набрал 27 очков и оторвался от 15-го места на 4 балла. Сейчас на 15-й строчке идут «Крылья Советов», у которых 23 очка, у «Оренбурга» с 16-го места также 23 балла. При этом «Оренбург» свой матч 25-го тура вновь не сыграл из-за вспышки коронавируса в команде.

Напомним, что стыковых матчей в этом сезоне не будет, таким образом, команды с 13-го и 14-го мест не вылетят из РПЛ.

Арсенал Тула – Ахмат 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
1 июля, 17.30, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Харин, 0:2 – 22, пенальти Роши, 0:3 – 88 Роши, 1:3 – 90 Луценко.
Арсенал ТулаЛодыгин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес (Володько, 73), Чаушич (Горбатенко, 57), Лесовой (Ломовицкий, 72), Ткачев (Кангва, 55), Костадинов, Кангва (Ковалев, 57), Луценко.
АхматГородов, Нижич, Семенов, Ненахов, Богосовац, Исмаэл, Глушаков, Роши, Иванов (Раванелли, 79), Харин (Митришев, 83), Понсе (Фелипе Визеу, 70).
Предупреждения:
Костадинов (15), Хагуш (24), Харин (24), Богосовац (33), Глушаков (69), Иванов (71).

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