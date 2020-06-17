«Ахмат» оторвался на 4 очка от зоны вылета, победив «Арсенал» (3:1)

В 25-м туре РПЛ «Арсенал» дома проиграл «Ахмату» (1:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Грозненский клуб набрал 27 очков и оторвался от 15-го места на 4 балла. Сейчас на 15-й строчке идут «Крылья Советов», у которых 23 очка, у «Оренбурга» с 16-го места также 23 балла. При этом «Оренбург» свой матч 25-го тура вновь не сыграл из-за вспышки коронавируса в команде.

Напомним, что стыковых матчей в этом сезоне не будет, таким образом, команды с 13-го и 14-го мест не вылетят из РПЛ.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ