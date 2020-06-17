«Ахмат» оторвался на 4 очка от зоны вылета, победив «Арсенал» (3:1)

В 25-м туре РПЛ «Арсенал» дома проиграл «Ахмату» (1:3).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Грозненский клуб набрал 27 очков и оторвался от 15-го места на 4 балла. Сейчас на 15-й строчке идут «Крылья Советов», у которых 23 очка, у «Оренбурга» с 16-го места также 23 балла. При этом «Оренбург» свой матч 25-го тура вновь не сыграл из-за вспышки коронавируса в команде.
Напомним, что стыковых матчей в этом сезоне не будет, таким образом, команды с 13-го и 14-го мест не вылетят из РПЛ.
- Дата проведения
- 1 июля, 17.30, «Арсенал»
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Арсенал Тула –
Лодыгин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес (Володько, 73), Чаушич (Горбатенко, 57), Лесовой (Ломовицкий, 72), Ткачев (Кангва, 55), Костадинов, Кангва (Ковалев, 57), Луценко.
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Ахмат –
Городов, Нижич, Семенов, Ненахов, Богосовац, Исмаэл, Глушаков, Роши, Иванов (Раванелли, 79), Харин (Митришев, 83), Понсе (Фелипе Визеу, 70).