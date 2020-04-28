Станислав Черчесов: «То, что произошло с Максименко, мы не называем ошибками. Это просчет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал неудачные действия вратаря «Спартака» во вчерашнем матче 25-го тура против ЦСКА (0:2).

«Матч был интересный, зрители тоже помогли. Интрига была, я посмотрел с удовольствием. Есть, конечно, нюансы по форме. Если бы мне кто-то понравился в этом матче, все равно бы не сказал.

То, что произошло с Максименко, мы не называем ошибками. Это просчет. Главное не сам просчет, а как Максименко на него отреагирует. Не бывает тех, кто не ошибается.

Всегда так, есть потенциал, а есть игра, которая была вчера. Кто-то во вчерашней игре свой потенциал не показал. Меня радует чемпионат, потому что он стартовал. Остальное – нюансы, которые должны править тренеры», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

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